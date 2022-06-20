У Чорткові всі, хто потрапив до лікарні через російські ракети, отримають матеріальну допомогу

Люди, котрі отримали поранення внаслідок ракетних обстрілів у Чорткові, отримають матеріальну допомогу. Про це повідомляють у військовій адміністрації.

Матеріальну допомогу отримають усі люди, котрі отримали різних ступенів поранення внаслідок ракетних обстрілів Чорткова 11 червня. Варто зауважити, що гроші виплатять тим мешканцям, котрі звернулися за допомогою до медичних закладів.

Кожен потерпілий отримає одноразову виплату у розмірі 10 тисяч гривень. Для цього із бюджету громади вже виділили 300 тисяч гривень.

Нагадаймо, допомога медиків знадобилася 30 потерпілим.

Станом на ранок 20 червня у Чортківській центральній міській лікарні досі перебувають троє постраждалих, решта – на амбулаторному лікуванні.