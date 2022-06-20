Моторизированные экраны для проектора: практичное решение для комфорта зрителя

Благодаря использованию мультимедийных проекторов значительно повысилась эффективность проведения различных конференций и обучения, возросло качество просмотра развлекательного контента. Ведь такое оборудование производится на основе передовых технологий. Но улучшается не только уровень визуализации, но и удобство эксплуатации данных приборов. Значительным прорывом стали моторизированные экраны для проекторов. В Украине они пользуются широким спросом. И недаром.

Где лучше выбрать и купить моторизированный экран для проектора в Украине?

Оснащение такого типа предлагается во многих специализированных магазинах нашей страны. Опытные покупатели рекомендуют делать выбор в каталоге компании Showtime. Здесь предлагаются лучшие виды видео техники и электроники от топовых производителей по привлекательным ценам. Касается это и такой группы товаров, как моторизированные проекционные экраны. В каталоге интернет-магазина Showtime покупатели охотно отдают предпочтение именно этому оборудованию. Ведь оно отличается массой актуальных преимуществ.

Производители

В данном каталоге предлагается продукция таких известных брендов, как 2E, TouYinger, AV Screen, LUMI, Brateck, Charmount, Atria, Elite Screens, Adeo, Grandview, Projecta, Acer. Эксперты рынка рекомендуют эти торговые марки, поскольку их изделия отличаются эталонным качеством.

Широкий выбор

Представленные в данном интернет-магазине моторизированные экраны для проекторов заказать можно самых разных видов. В первую очередь они могут отличаться по степени глубинности. Для разных задач можно выбрать вариант экрана, который можно закрепить на постоянное место. Кроме стационарных моделей широким спросом пользуются переносные конструкции. Они удобны тем, что их можно переносить по мере необходимости в разные аудитории, конференц-залы или другие помещения, в которых планируется трансляция видеоконтента.

Размеры экрана

В каталоге компании Showtime можно выбрать экран, стороны которого соотносятся в разных пропорциях. При этом стоит учитывать, что каждый из них предназначен для трансляции определённого контента:

16:10. Такой экран считается широкоформатным. Он уместен для трансляции видео с компьютера.

16:9. Подобный формат считается телевизионным. Экран лучше всего подходит для просмотра кино.

1:1. Квадратный экран считается универсальным. На его поверхности удобно просматривать любой контент.

4:3. Такой формат считается компьютерным. Он подходит для просмотра офисных и учебных презентаций.

Это далеко не все характеристики, по которым можно выбрать и купить экран для проектора. В интернет-магазине компании Showtime на сайте https://showtime.ua/ вам помогут разобраться с представленным на сайте ассортиментом. Хотя характеристики каждой торговой позиции подробно изложены в карточке товара. Способствуют выбору и удобные фильтры на сайте.