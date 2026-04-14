Понад 200 обшуків: ліквідовано мережу збуту небезпечної продукції під виглядом “сувенірів” U420

Правоохоронці викрили та припинили діяльність організованої мережі, яка реалізовувала продукцію з потенційно небезпечними хімічними речовинами під виглядом сувенірних товарів. Операцію провели за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, розгалужена система збуту діяла у Києві, а також у Київській, Одеській, Львівській, Харківській і Дніпропетровській областях. Через спеціалізовані торгові точки продавали так звані “сувенірні” вироби, які фактично містили небезпечні для здоров’я речовини. Серед них — товари, замасковані під сувенірні цигарки та напої.

Для прикриття незаконної діяльності та легалізації доходів організатори використовували понад 56 підконтрольних суб’єктів господарювання, які фактично не здійснювали реальної діяльності.

У межах кримінального провадження проведено понад 200 обшуків у торгових приміщеннях та за місцями проживання осіб, причетних до діяльності мережі U420.

Досудове розслідування тривало з грудня 2025 року. Дії фігурантів кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Обставини справи встановлюються.