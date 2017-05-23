У Лановецькому районі ремонтують дорогу, яка 30 років не бачила нового асфальтобетону

На початку року Борсуківська громада звернулася до Служби автомобільних доріг у Тернопільській області із пропозицією спільно профінансувати ремонт автошляху Ланівці-Вишнівець. Протяжність дороги – 30 кілометрів. Значна частина пролягає через населені пункти, які входять до територіального об’єднання.

Громада була сформована у грудні 2016 року. Завдяки децентралізації керівництву вдалося акумулювати кошти, які можна було б використати на розвиток інфраструктури. Борсуківська сільська рада заявила про спроможність виділити 100 тисяч гривень на відновлення покриття дороги Ланівці-Вишнівець. Стільки ж перерахувала Служба автомобільних доріг області.

На минулому тижні ремонтні роботи на автошляху розпочали. Станом на 23 травня там ліквідовано 541 м2 ямковості. Також проведено зрізання і планування узбіч, відновлення профілю водовідвідних канав.

Сьогодні на дорозі Ланівці-Вишнівець працює одна бригада підрядного господарства.