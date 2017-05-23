На Тернопільщині знайшли небезпечний артснаряд

22 травня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління виявлено та знешкоджено у безпечному місці артилерійський снаряд часів Другої світової війни, калібром 150 мм.

Цього ж дня в лісі біля села Залужжя Збаразького району виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, калібром 76 мм.

Під час проведення земляних робіт виявили мінометну міну Другої світової війни у селі Озерна Зборівського району.

У цей же день виявили 2 артилерійських снаряди часів Другої світової війни, калібром 107 та 57 мм.

Усі знахідки будуть знешкоджені у безпечному місці фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління

Управління ДСНС України у Тернопільській області застерігає: громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який ззовні нагадує боєприпас, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.