Тернополянина затримали за незаконний бізнес

Амфетамін вилучили оперативники у двадцятип’ятирічного жителя Тернополя. Чоловік тривалий час реалізовував наркотичну та психотропну сировину мешканцям обласного центру.

За словами Михайла Димиди, керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області, тернополянин уже притягувався до відповідальності за збут наркотиків. Тоді суд обрав йому умовний термін відбування покарань, а це близько двох років.

Після того, як термін вийшов, чоловік взявся за справу по-новому. Він продавав молодим людям амфетамін та марихуанну. За грам сировини просив триста гривень. Саме під час продажу чергової партії наркотиків його затримали оперативники.

Працівники поліції встановлюють, де чоловік брав наркотики, а також особи клієнтів. Його затримали згідно статті 208 КУпАП, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство за статтею 307 частина 1 ККУ.