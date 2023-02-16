У Почаєві згорів чоловік

У власному будинку в результаті пожежі загинув житель Почаєва. Тіло 48-річного чоловіка після того, як пожежа була локалізована, виявили рятувальники.

Про пожежу в місті працівників поліції та пожежників близько першої години ночі повідомили місцеві мешканці. Люди помітили на горизонті яскраве світло та дим, а коли підійшли ближче, то зрозуміли, що горить приватний будинок.

На місці нещастя працювали рятувальники. За попередньою інформацією, причиною займання стало несправне опалення, а саме – буржуйка. Потерпілий спав, коли почалася пожежа, і врятуватися чоловікові не вдалося.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.