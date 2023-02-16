Шахраї привласнили кошти, які ланівчанка зібрала на автомобіль для ЗСУ

Сума втрат становила понад 135 тисяч гривень.

До співробітників відділення поліції в місті Ланівці із заявою звернулася місцева жителька. Жінка пояснила, що перекинула на банківський рахунок чоловіка, який назвався Дмитром, кошти в сумі 135 570 гривень за які планувала придбати автомобіль для ЗСУ, де служить її родич.

Поліцейські з’ясували, що ланівчанка знайшла оголошення про продаж транспортного засобу на одному з сайтів. З продавцем усно домовилися про купівлю автомобіля. Аби невідомий доправив автівку в Ланівці, жінка мала оплатити її вартість. Тоді й було здійснено переказ коштів. Ще деякий час зловмисник «годував» потерпілу обіцянками, відтак, заблокував її контакт.

Поліцейські вживають заходів, аби встановити та притягнути зловмисника до відповідальності. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Усім, хто шукає та замовляє в мережі якийсь товар чи послуги правоохоронці радять не платити гроші наперед та не давати завдатку. Адже дуже часто такі покупці, котрі вимагають передоплату, – нечесні, тому є великий ризик потрапити у шахрайську пастку.