Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом — це не тільки зґвалтування: роз’яснення від системи безоплатної правової допомоги
Що таке сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом
Це будь-які дії сексуального характеру, що вчинені окупантами відносно мирного населення, незалежно від віку чи статі постраждалих.
Які це можуть бути дії:
Однак домагання, примусове оголення, погрози зґвалтуванням, примус до споглядання сексуального насильства щодо інших людей — також є сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом.
Куди повідомити про злочин
Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, це воєнний злочин, що не має строку давності — людина може заявити про нього, коли буде готова, навіть через кілька років.
Про випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом варто повідомити до Національної поліції України.
Як може допомогти система безоплатної правової допомоги (БПД)
Люди, що зазнали сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, можуть звернутися по правову допомогу до системи БПД та отримати:
*У разі відкриття кримінального провадження; послуги адвоката будуть безоплатні для клієнта та відшкодовуватимуться з Державного бюджету України.
Як звернутися до системи БПД
Отримайте анонімну консультацію з вашого питання у контакт-центрі системи БПД: 0800 213 103, дзвінки по Україні безкоштовні
Або постате запитання юристу через телеграм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot
Адреси бюро системи БПД: https://bit.ly/bpd_buro