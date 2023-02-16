Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом — це не тільки зґвалтування: роз’яснення від системи безоплатної правової допомоги

Що таке сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом

Це будь-які дії сексуального характеру, що вчинені окупантами відносно мирного населення, незалежно від віку чи статі постраждалих.

Які це можуть бути дії:

• зґвалтування;

• тортури із заподіянням шкоди статевим органам;

• каліцтво жіночих або чоловічих статевих органів;

• примушування до зайняття проституцією;

• примусова вагітність чи стерилізація;

• умисне зараження венеричними захворюваннями.

Однак домагання, примусове оголення, погрози зґвалтуванням, примус до споглядання сексуального насильства щодо інших людей — також є сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом.

Куди повідомити про злочин

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, це воєнний злочин, що не має строку давності — людина може заявити про нього, коли буде готова, навіть через кілька років.

Про випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом варто повідомити до Національної поліції України.

Як може допомогти система безоплатної правової допомоги (БПД)

Люди, що зазнали сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, можуть звернутися по правову допомогу до системи БПД та отримати:

• Консультацію з будь-яких правових питань чи необхідну інформацію.

• Допомогу у складенні заяви (повідомлення) про вчинення злочину до поліції.

• Послуги адвоката * для представництва інтересів в судах, інших державних органах під час досудового розслідування, складення документів процесуального характеру (позовних заяв, клопотань та заяв до суду).

*У разі відкриття кримінального провадження; послуги адвоката будуть безоплатні для клієнта та відшкодовуватимуться з Державного бюджету України.

Як звернутися до системи БПД

Отримайте анонімну консультацію з вашого питання у контакт-центрі системи БПД: 0800 213 103, дзвінки по Україні безкоштовні

Або постате запитання юристу через телеграм-бот: https://t.me/LegalAidUkraineBot

Адреси бюро системи БПД: https://bit.ly/bpd_buro