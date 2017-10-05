Священник, селяни, інтелігенція та молодь, – у полі між Чортковом та Ягільницею знайдені останки українських патріотів

4 жовтня особливий день для всіх патріотів та небайдужих людей Чортківщини та й всієї України, адже нарешті за довгі роки пошуків вдалось віднайти місце вічногоспочинку Українських патріотів, який розстріляли німецькі окупанти 27 листопада 1942 року.( Цим місцем є поле між Ягільницею та Чортковом. За Австрії там був майдан для військових навчань та порохосклади.)

Більшість із убитих фашистами були мешканцями Івано-франківщини (Городенківщина та Коломийщина). В багатьох із убієнних живуть родичі, які приїзджали на поминальні панахиди, які проводились на протязі останніх десятилітть біля хреста, встановленого неподалік місця розстрілу. 75 років їхні душі прагнули, щоб тіла були захороненні згідно християнських традицій. Серед убитих: священник, селяни, інтелігенція та молодь.

Розстріляним священником є о. Павло Василькович Витвицький – народився 1912 р. в с. Витвиця на Станіславівщині. Був парохом в с. Жаб”є в Станіславівській єпархії. 12 лютого 1942 р. був заарештований і 27 листопада ц. р. був розстріляний разом з 52 в’язнями в полі біля Ягільниці.

Велика шана та подяка всім небайдужим людям, які на протязі майже трьох десятків років намагались встановити місце трагічного розстрілу 52 українців-патріотів та фахівцям ГО “Патріот” та КП “Доля” з м.Львова, які довершують святу справу. Попереду ексгумація та гідне подвигу покійних їх християнське захоронення.

Lubomyr Hrustavka