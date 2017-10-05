В Україні необхідно скасувати будь-яке оподаткування грошових переказів трудівників з-за кордону, – тернопільський нардеп

На думку Михайла Головка, відсутність оподаткування та допомога з боку держави стимулюватиме заробітчан до відкриття власної справи.

Таким чином, вдасться поступово повернути трудових мігрантів в Україну.

Актуальності таке соціальне явище як трудові мігранти набуло після розпаду Радянського Союзу, на початку 90–х рр. Особливого поширення «заробітчанський» рух набув в Західній Україні, у тому числі в Тернопільській області.

«Нині трудові міграції є масовим і соціально значущим явищем, що позначається на демографічній ситуації, ринку праці, соціально-економічному розвитку, добробуті громадян, соціальному розшаруванні, сімейних відносинах і вихованні дітей, має вагомі психологічні, світоглядні, культурні наслідки», – підкреслив народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції в Україні, понад 70% міжнародних переказів родичі трудових мігрантів витрачають на поточні побутові потреби, 26% – на придбання товарів тривалого вжитку, і лише 3% – на відкриття власного бізнесу.

«В Україні необхідно скасувати будь-яке оподаткування грошових переказів трудівників з-за кордону. Більше того не повинні оподатковуватись фінансові кошти громадян України – трудових мігрантів, які заробили їх в іноземних країнах та інвестували в економіку України у вигляді підприємницького або фінансового капіталу. Громадяни повинні отримати при цьому податкові пільги, щоб мати можливість розвинути власний бізнес. Адже коли українець привіз гроші з-за кордону і відкрив власний бізнес, а держава йому при цьому допомогла, то він уже не хотітиме виїжджати на заробітки», – підсумував нардеп Михайло Головко.