Як доторкнутися до краси підземного світу навчатимуть тернополян

Зазирнути у підземну казку, зануритися у найбільші на планеті лабіринти гіпсових печер Тернопілля – не випадковим екскурсійним гостем, а дослідником. Для когось це мрія. А для спелеологів – реальність. Як доторкнутися до краси підземного світу, випробувати себе як людину? Тернопільський “Клуб Спелеологів Поділля” оголошує щорічний набір в Школу початкової спелеологічної підготовки. на 2017-2018рр. Досвідчені інструктори навчать тебе основам топографії, орієнтування під землею, базовій техніці SRT. Всі отримані знання та навички будуть гартуватися у регулярних виїздах в печери Тернопільщини. Перше заняття вже 10 жовтня.

Запрошуємо молодих людей віком від 18р. Заняття проходять за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова 8. вхід з двору (середній під’їзд).

Заняття будуть відбуватись кожного вівторка з 18.30 до 19.30год. Всі заняття проводяться Безкоштовно!

З приводу інформації звертатись з 10 до 19год. за тел: 0673961039 Андрій.