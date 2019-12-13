У Шумську болі у суглобах тепер лікують інноваційними ін’єкційними процедурами

Болі у суглобах лікують плазмоліфтингом. Віднедавна цей метод став доступним у Шумській центральній районній лікарні. Що це таке і як відбувається процес лікування, розповідає лікар-травматолог Шумської ЦРЛ Михайло Бурчинський.

– Проводимо забір венозної крові пацієнта (до 10 мл). Далі – спеціальну пробірку з кров’ю поміщаємо у центрифугу, де при високих обертах з крові відділяється плазма, збагачена на тромбоцити. Далі цю плазму ін’єкційно вводимо у хворий суглоб, створюючи потужну відновлювальну дію на хрящ.

Процедура являє собою введення в порожнину суглоба плазми власної крові пацієнта. Плазма містить фактори росту – біологічно активні речовини, які стимулюють процеси відновлення тканин, причому, роблять це місцево – тільки там, де потрібно.

Приблизно те ж саме відбувається при будь-якій травмі: фактори росту змушують тканини гоїтися і відновлюватися. Клітини в місці травми активно діляться, і дуже швидко від саден і подряпин не залишається і сліду.

При введенні плазми крові у суглоб – фактори росту точно так само «будять» клітини хрящової тканини. У результаті мікротравми гояться, поверхня суглоба стає гладкою, відновлюється навіть структура кісткової тканини.

Значна перевага плазмоліфтингу перед іншими методами лікування суглобів – мала кількість протипоказань. Плазма власної крові абсолютно сумісна з організмом людини, вона не викликає алергічних реакцій і побічних ефектів, звикання або непереносимості.

Процедура триває 15-20 хвилин, не є болючою, але викликає деякий дискомфорт через забір крові з вени і введення плазми в порожнину суглоба.

Курс – 3-5 процедур, залежно від конкретного випадку – на консультації та в ході лікування лікар визначить потрібну кількість процедур. Інтервал між процедурами – 7 днів.

Показань для плазмоліфтингу суглобів багато. Процедура рекомендована практично при всіх видах захворювань і травм суглобів. Вона допоможе при травмах, артриті і артрозі I і II ступеня, деформуючому артриті і артрозі, бурситі, міофасциальному синдромі, коксартрозі, тендиніті, п’ятковій шпорі, остеохондрозі, люмбаго, міжреберній невралгії, мігрені, деформуючому спондильозі, міжхребцевих протрузіях та грижах, а також при опіках, колоїдних та післяопераційних рубцях, розтяжках, реабілітації після інсульту, лікування постгерпетичної невралгії.

Протипоказаннями для процедури є лише гострі інфекційні захворювання, захворювання крові і злоякісні новоутворення, системні захворювання крові, кровотечі, епілепсія, остеомієліт, вагітність та лактація.

Процедуру плазмоліфтингу суглоба проводить лікар ортопед-травматолог, – пише ШумськІнфо.