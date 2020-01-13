Топ-6 найкращих онлайн-казино Європи та Америки

В умовах сучасної конкуренції в індустрії онлайн-казино, кожний ігровий заклад цінує свою репутацію понад усе. Рейтинг європейського і американського казино залежить від безлічі факторів, серед яких: ліцензія гральної комісії, варіація ігор та бонусів, кількість провайдерів, максимальний відсоток виплат, тощо.

В цій статті ми зібрали 6 кращих онлайн-казино на основі перерахованих вище переваг, які залучають азартних цінителів з усього світу.

№6: Royal Panda

Власник: Royal Panda Limited

Ігор: 300+

Європейське казино Royal Panda заявило про свою появу в 2014 році і, завдяки ліцензіям виданими гральними комісіями Великобританії і Мальти, законно займається проведенням азартної діяльності в інтернеті.

Казино славиться великим ігровим асортиментом і регулярними промо-пропозиціями. Колекція ігор розподіляється на дві вкладки: Play now і Live Casino. У першій ви знайдете такі категорії як: рулетка, класичні слоти, блекджек, відеопокер і т.д. А в розділі Live Casino на гравців чекають живі круп’є і справжнє обладнання. Над якістю продукції працювали: Microgaming, Evolution Gaming, ELK Studios, 1×2 Gaming, NYX, NetEnt.

Дизайн онлайн-казино, виконаний в приємних теплих кольорах, і зручний інтерфейс дозволяють користувачеві легко орієнтуватися по сайту. Серед запропонованих мов переважно фігурують європейські: англійська, фінська, німецька, голландська, шведська, норвезька, чеська, польська, португальська, іспанська, китайська.

Для того, щоб відкрити депозит, клієнтам надаються такі платіжні сервіси: Visa, MasterCard, Neteller, Ukash, Skrill. Ви можете грати, використовуючи наступні валюти: євро, долари, фунти стерлінгів, шведську крону, норвезьку крону, мексиканське песо, чеські крони і польські злоти. Найменший рахунок дорівнює $10, а максимальна сума виводу не перевищує $100.000. Зняти кошти можна через системи: Visa, Neteller, Skrill і Bank Transfer.

№5: Lincoln Casino

Власник: Liberty Slots Group

Ігор: 140+

Казино Lincoln Casino з’явилося в 2013 році і вже встигло зайняти одну із лідируючих позицій серед кращих американських гральних закладів. Завдяки ліцензії Curacao казино працює на законній основі.

Американське казино має елегантне оформлення і зрозумілий сайт, що дозволяє відвідувачам легко орієнтуватися в ігровому асортименті. Заклад приймає американських гравців, надаючи їм широкий вибір якісної продукції компанії Wager Gaming Technology.

Онлайн-казино Lincoln пропонує своїм відвідувачам численні бонуси і різні підвиди ігор, включаючи такі напрямки як: слот-машини, карткові ігри, кено, а також турніри з великими грошовими призами.

Крім цього, американське казино славиться наявністю бонусів-запрошень для нових гравців на суму до $5.000 і потужною програмою лояльності з декількома рівнями.

Незважаючи на те, що в Lincoln Casino немає справжнього круп’є, ви все одно здивуєтеся наскільки у казино великий вибір американських онлайн-ігор, в числі яких: баккара, пай гоу покер, класичний блекджек, крепс, американська рулетка.

Мінімальна сума вашого депозиту коливається між $1.13 і $25.00. А сума найменшого виведення дорівнює 150 американським доларам. Забрати виграш можливо через: EcoAccount, NETELLER, Bank Wire Transfer, Check/Cheque.

№4: Party Casino

Власник: ElectraWorks Limited

Ігор: 400+

Онлайн-казино Party Casino радує свою аудиторію з 1997 року, коли компанія ElectraWorks Limited отримала ігрові ліцензії від Гібралтару і Великобританії. Переконатися в наявності документації можна на офіційних сайтах регуляторів. Крім цього, у казино є окрема ліцензія на організацію спортивних ставок.

Party Casino впевнено займає одну з лідируючих позицій у списку кращих онлайн-казино в Європі і Америці. І це не дивно, адже над іграми працювали такі розробники як: Betsoft Gaming, Big Time Gaming, Evolution Gaming, IGT, Microgaming і NetEnt.

Інтернет-казино пропонує клієнтам відмінну бонусну програму, широкий вибір кращих слотів і якісну службу підтримки. Сайт оформлений зрозуміло і доступний на кількох мовах: англійській, російській, німецькій.

Перш ніж створювати аккаунт, переконайтеся, що знаєте вимоги, які висуває Party Casino, серед яких є вікові та локальні обмеження. Під час реєстрації вам необхідно заповнити ім’я, логін, пароль, електронну пошту і країну. А також вказати валюту та ввести секретне питання з відповіддю.

Для того, щоб відкрити рахунок в казино і зняти виграші можна скористатися кредитною карткою або банківським переказом. Для кожної європейської країни є свій список підтримуваних систем. Серед використовуваних валют згадуються: євро, американський долар, шведський долар, норвезька крона, фунт стерлінгів і австралійський долар.

Party Casino рекомендує своїм відвідувачам скористатися різними вигідними пропозиціями і промо-акціями, які дозволяють належним чином ознайомитися з іграми. Найменша ставка, яку можливо розмістити – $10, а максимальне виведення – $50.000. Для VIP користувачів казино існують окремі ліміти щодо виведення грошових коштів.

№3: Casumo Casino

Власник: Casumo Services Limited

Ігор: 400+

Онлайн-казино Casumo заснувалося в 2012 році, отримавши ліцензію від регуляторів Мальти на проведення азартної діяльності. Метою створення казино стало прагнення розробити першокласну і зручну платформу для онлайн-гемблінгу. І незабаром, сайт став одним з найкращих ліцензійних онлайн-казино Європи, в якому дозволено грати на гроші.

Спочатку ігри казино завоювали популярність в Скандинавії, а пізніше поширилися на території Британії. Завдяки Casumo в світі стало на 5 мільйонерів більше, найбільший виграш трапився в березні 2017 року, коли користувач отримав 4.6 мільйонів, граючи в слот Mega Fortune Dreams.

Сайт націлений на європейські країни і тому надає користувачам багатомовність, – так що можна вибирати між англійською, шведською, фінською, норвезькою і німецькою мовами. Відкрити рахунок в онлайн-казино клієнти можуть або в євро, або в фунтах стерлінгів, для цього використовуються такі платіжні сервіси як: Visa, Skrill, MasterCard, PaysafeCard, iDEAL, SOFORT, Giropay, Pugglepay.

Мінімальний розмір вкладених вами інвестицій становить €10, а мінімальна сума, яку можна вивести, становить €20. Для цього необхідно надати казино інформацію з ваших особистих документів – номер карти і відсканований паспорт.

№2: Dunder Casino

Власник: Dunder Limited

Ігор: 1100+

Незважаючи на що, Dunder Casino недавно заснувалося, воно вже встигло зібрати пристойну аудиторію. Найбільш частими відвідувачами є гравці зі скандинавських країн і західної частини Європи. А привертає онлайн-казино не тільки значним вибором ігрових розваг, а й своїми промо-акціями, які пропонуються тут постійно.

Завдяки міжнародним ліцензіями Мальти і Британії, Dunder Casino діє в інтернеті на законній основі. Кожен зареєстрований гравець зобов’язаний пройти верифікацію для отримання виграної суми. Користувачам необхідно відправити відскановані документи паспорта, а також номер кредитної картки.

Візуальне оформлення казино виконано досить акуратно і зручно, ви можете грати прямо з комп’ютера, підключеного до мережі, або через мобільний телефон. Серед доступних мов є: англійська, шведська, норвезька і фінська.

Dunder Casino славиться своєю ігровою колекцією, варіацією бонусів і програмами лояльності. Під час карткової гри онлайн-казино надає можливість скористатися живим чатом, який дозволяє особисто вести переписку з круп’є, а також спостерігати за тим, як він мішає і роздає карти.

№1: 888 Casino

Власник: Cassava Enterprises

Ігор: 300+

888 Casino розпочало свою роботу в 1997 році і сьогодні користується великою популярністю серед багатьох любителів онлайн-азарту в Європі. Власником 888 Casino є 888 Holdings PLC, а діяльність керується Cassava Enterprises Limited, яка зареєстрована на Гібралтарі.

На території Великобританії діяльність онлайн-казино регулюється організацією 888 UK Limited, а в країнах Європейського єдиного ринку – компанією Virtual Digital Services Limited.

Дизайн сайту казино оформлений в стриманому, сучасному стилі, а навігацію можна впевнено назвати зручною та зрозумілою. Ви швидко знайдете центр підтримки, якщо захочете поставити важливе питання, а також з легкістю помітите кнопку, яка допоможе змінити мову. Офіційний сайт 888 Casino надає користувачам 14 мов, серед яких є і російська, але навіть якщо користувач не знає жодної із запропонованих мов, можна без труднощів пройти реєстрацію і почати грати.

Поповнити рахунок клієнти можуть декількома способами: кредитними картами, платіжними системами і грошовими переказами. Найменша сума вашого депозиту – $10. Валюти рахунку: євро, фунт стерлінгів, канадський долар, американський долар, шведська та датська крона.

Використовуючи PayPal, Visa, MasterCard, Webmoney, EntroPay, iDebit, Skrill, Qiwi Visa Virtual можна як відкрити депозит, так і вивести гроші з рахунку. Максимальна місячна сума доступна для виводу – $30.000.

Вочевидь, 888 Casino є найуспішнішим і надійним онлайн-казино Європи не тільки через тривалий період роботи, а й завдяки якісному софту, значному вибору ігор та уважному ставленню до користувачів. Серед основних провайдерів виступають: Cryptologic, IGT, Merkur Gaming, NetEnt, NextGen Gaming та Playtech.

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