У Тернопільській області ремонтують міст через Чернихівці: водіям пропонують обʼїзди

У Тернопільській області влаштовано альтернативні обʼїзди ділянки ремонту мосту на важливій автомобільній трасі Р-43, що проходить через село Чернихівці. Це рішення було прийняте для зручності водіїв, зокрема вантажного транспорту, який курсує з центральних, східних та північних областей України на Тернопільщину через Хмельницьку область.

Альтернативні маршрути:

🔸 Маршрут через Т-20-12: Для водіїв, які рухаються через дорогу Т-20-12, рекомендовано обʼїхати ділянку ремонту, скориставшись автошляхом Т-20-09 «Вишнівець – Ланівці» з виїздом на трасу М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече».

🔸 Маршрут через Н-02: Водії, які заїжджають на Тернопільщину через дорогу Н-02 /М-06/ («Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка»), повинні продовжувати рух по цій дорозі без повороту на Р-43. Цей маршрут також забезпечить виїзд на трасу М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече».

Попередження для водіїв

📍 Попереджувальні знаки та інформаційні панно вже встановлюються на відповідних ділянках дорожнього руху згідно з проектом організації руху.

📌 Нагадаємо, що з 6 серпня обмежено рух транспорту на ділянці ремонту мосту в селі Чернихівці на автомобільній дорозі Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/ км 2+441. Це тимчасові обмеження, спрямовані на покращення стану дорожнього покриття та безпеку водіїв.

Водіїв просять врахувати зміни в маршрутах і слідувати встановленим попередженням для забезпечення безпеки на дорогах.