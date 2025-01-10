10 січня 2025 року на 62-му році життя пішов з життя відомий тернопільський співак, заслужений артист України Василь Хлистун. Він був автором та виконавцем численних пісень, серед яких найбільш відомою є «Хлопці будем жити».

Василь Хлистун народився в Тернопільській області. Його творчий шлях розпочався ще в молодості, коли він почав писати власні пісні та виконувати їх на місцевих сценах. З часом його талант був визнаний і він отримав звання Заслуженого артиста України.

Пісня «Хлопці будем жити» стала справжнім гімном для багатьох поколінь українців. Її слова та мелодія відображають дух національної єдності та прагнення до миру. Цей твір здобув широку популярність і став невід’ємною частиною української музичної спадщини.

Василь Хлистун також був автором чимало пісень, які виконувалися як ним самим, так і іншими артистами. Його творчість відзначалася глибиною змісту та мелодійною виразністю, що дозволяло йому знаходити відгук у серцях слухачів.

Смерть такого талановитого митця є великою втратою для української культури. Василь Хлистун залишив по собі багатий спадок, який буде жити в його піснях та серцях тих, хто їх чув.

Вічна пам’ять Василю Хлистуну!