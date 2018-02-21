Озеленення в Тернополі забагато!?

Бульвар Петлюри у Тернополі таки забудовують. Чому так сталося йдеться на сторінці ДемАльянс Тернопіль в мережі Фейсбук.

За їхньою інформацією, щоб його врятувати потрібні десятки мільйонів гривень. Неодноразовий «герой» їхніх публікацій, інститут «Діпромісто» наніс ділянку готелю на генплан Тернополя. Хоча у жодних протоколах, на які посилається інститут, пропозицій передбачити будівництво готелю замість бульвару не було і не могло бути, йдеться у публікації

Ми неодноразово акцентували увагу громади Тернополя, ще під час активних протестів проти будівництва готелю, що роботи можна було зупинити повернувши кошти покупцю. Адже забудову бульвару дозволили всупереч українському законодавству, без будь-яких громадських слухань, таємно!

На питання про причини відсутності громадських слухань, сам головний архітектор міста п. Бесага В.Й. повідомляв, що таким слуханням підлягають генплани та плани зонування, будучи впевненим, що прихована ним частина плану зонування не стане публічною. Виявилось, що у прихованій частині плану зонування однозначно вимагається: розміщення будь-чого на території бульварів, котрі усі відносяться до рекреаційних зон, проводити тільки після процедури громадських слухань і згоди громади. Ну що ж, тернополянам не звикати до маніпуляцій та обману зі сторони головного архітектора міста, зрештою, як і його «патрона» – п. Надала.

Навіть тоді коли незаконні дії чиновників було викрито і кримінальне провадження таки було відкрито, про що місцеві мешканці повідомили голову на зустрічі, – мер стояв вперто на своєму, що забудова законна, а мешканцям за відстоювання своїх прав заплатили.

На справедливе і швидке розслідування місцевим управлінням національної поліції кримінальної справи щодо чиновників міської ради розраховувати не доводиться хоча все уже стало очевидним а збитки сягнули мільйонів і ростуть з кожним днем. В керівництва поліції є свій інтерес, про який ДемАльянс вже писав – https://www.facebook.com/ternopil.demalliance/posts/1581178278637902

Не залишилось без винагороди і «Діпромісто», зважаючи на численні «заслуги» інституту заплатили майже 400 тис. грн. з кишень тих же обманутих і обкрадених тернополян.

Апогеєм цинізму стала заява київських проектантів одіозного «Діпромісто», немовби озеленення в Тернополі забагато. Громаду у цьому хочуть переконати шляхом маніпуляцій у розрахунках в так званому проекті «Схема озеленення території міста». У цій схемі до переліку бульварів досі відносять бульвар С. Петлюри, хоча насправді після розпочатого будівництва готелю. це уже не бульвар і схоже навіть не вулиця. Для вулиці мінімум озеленення повинно становити 25% площі в червоних лініях. У Тернополі, після діяльності тандему Бесага-Надал вулиць, котрі би відповідали цьому критерію і дійсно бульварів майже не залишилось. І це тільки за 7 літ “правління” у колись файному зеленому місті!

А до чого веде Тернопіль діючий мер можна спостерігати довкола Центрального ринку міста, де чиновники, з приходом С.В. Надала, зовсім перестали дотримуватись норм та законодавства. Зараз за розрахунками інституту «Діпромісто» озеленення вулиць у місті становить 25%. Цікаво, як набігла така цифра після встановлення на поодиноких залишках газонів маси МАФів? А про розширення самих вулиць вже не йдеться, після того, як їх частину зайняли стоянками для збудованих нових торгових об’єктів, котрі “дозволяють” будувати без власних обов’язкових стоянок. І це нам «впарюють» за наші ж гроші! Цікаво, в це ще хтось вірить?!

Те, що більшість депутатів Тернопільської міської ради прочитавши цю інформацію не затвердять зміни до генплану, дотримаються українського законодавства, виступлять на захист громади Тернополя і збережуть бульвар С. Петлюри, у нас ілюзій немає. Ми чітко відслідковуємо конфлікти інтересів між громадою міста з однієї сторони, та міським головою і групою залежних від нього депутатів з іншого боку, – йдеться у публікації.