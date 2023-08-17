У Тернополі розшукують двох винуватців ДТП

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля OPEL COMBO державний номерний знак ВО 2788 АЕ, який 02.08.2023 року, в місті Тернополі, на вулиці Володимира Великого, біля будинку № 7 здійснив наїзд на припаркований автомобіль DACIA LOGAN, після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Також, інспектори розшукують водія автомобіля ЗАЗ 110307 державний номерний знак ВО 3554 АВ, який 09.08.2023 року, в місті Тернополі, на вулиці Бродівська, біля будинку № 5 здійснив наїзд на припаркований автомобіль HYUNDAI, після чого також поїхав з місця події.



У зв’язку з цим, відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказані дорожньо-транспортні пригоди або місцезнаходження розшукуваних транспортних засобів, повідомити інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.

Дякуємо всім небайдужим, хто допоміг розшукати попереднього водія. Керманич самостійно звернувся до управління, де на нього склали відповідні адмінматеріали.

Разом — ми сила🤝