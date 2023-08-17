Від поранень загинув Герой Вадим Лалазарян з Тернопільщини

На Запоріжжі помер 27-річний виходець із с. Білозірка. Про це повідомляє Лановецька міська рада.

Молодший сержант Вадим Лалазарян, родом із с. Білозірка, був призваний на військову службу у серпні минулого року. Вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину отримав смертельні поранення під час ведення бойових дій. Помер у медичному закладі Запоріжжя 12 серпня.

Двадцятисемирічний військовослужбовець був командиром 3 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 6 аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону військової частини А4350 та відважно боронив суверенітет та свободу нашої країни.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким!