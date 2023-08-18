Гастролеру з Рівненщини обікрав тернополянина

Зловмисник, приїхавши до Тернополя, на центральному ринку викрав з салону чужого авто гаманець з грошима.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що з його автомобіля, який він залишив на центральному ринку і забув замкнути дверцята, невідома особа викрала гаманець з грошима. Сума завданих збитків склала понад 7 000 гривень.

У ході оперативних заходів розшуківці районного та головного управлінь поліції встановили, що до злочину причетний 55-річний житель Рівного. До слова, у поле зору поліцейських гастролер потрапляє не вперше. Слідчі поліції Рівненщини скерували до суду кримінальне провадження за фактом вчинення зловмисником майнового злочину.

Рівнянину оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.