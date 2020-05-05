Перший ринок, який почав роботу в умовах карантину на Тернопільщині, – у Бережанах

Першим ринком, який почав свою роботу в умовах карантину на Тернопільщині став ринок у Бережанах. Сьогодні, як і надалі, роботу там контролюватимуть спеціалісти районного управління Держпродспоживслужби. Фахівці управління вже виявили ряд незначних недоліків та рекомендували директору їх усунути та посилити заходи безпеки.

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець акцентував увагу представників районного управління, лабораторії та директора ринку на важливості дотримання заходів безпеки працівників та продавців. Адже однією з вимог Постанови Головного санітарного лікаря України щодо протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках є допуск працівників за наявності вдягнутої медичної маски або респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу, наявність диспансерів з антисептиками та облаштування місць торгівлі захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику.

Посилений контроль та дослідження продукції здійснюватиме і лабораторія ветсанекспертизи на ринку. Зауважимо, для роботи в період карантину працівники лабораторії та районного управління Держпродспоживслужби забезпечені всіма необхідними захисними та дезінфекційними засобами.

Василь Хомінець наголосив на тому, що в період карантину співпраця між правоохоронними органами, органами влади, підприємцями та нашою службою має бути оперативною та злагодженою, щоб унеможливити поширення інфекції у місцях масового скупчення людей.

Важливою умовою дозволу на роботу ринку є відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території. Про виявлені факти спеціалісти Бережанського районного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомили директора ринку та міського голову Бережан. Якщо ж ця вимога не буде усунена, представники Держпродспоживслужби, які щодня здійснюють позапланову перевірку роботи ринку в умовах карантину складатимуть адмінпротокол на адміністрацію ринку.

Найближчим часом запрацюють ринки і в інших містах Тернопільщини. Сьогодні там облаштовують торговельні місця захисними екранами, представники Держпродспоживслужби в складі комісій перевіряють готовність їх до роботи в умовах карантину.

ДОВІДКА. Відповідно до Постанови Головного санітарного лікаря України № 14, від 27.04.2020р. щодо протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках встановлено такі вимоги:

наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів відповідно до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

допуск працівників агропродовольчого ринку, продавців і відвідувачів на територію агропродовольчого ринку здійснювати виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у т.ч. виготовленої самостійно) або респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході (в’їзді) на територію агропродовольчого ринку диспансерів з антисептиками;

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території агропродовольчого ринку, не повинна перевищувати кількості, з розрахунком один покупець на 10 м.кв. торгівельної площі ринку;

відстань між робочими місцями продавців складає не менше 3-х метрів, місця торгівлі обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торгівельні місця, вкінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території;

забезпечення постійного інформування відвідувачів агропродовольчого ринку щодо встановлення обмежень, яких необхідно дотримуватися щодо профілактики коронавірусної інфекції COVID-19;

агроподовольчим ринком забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень.