7 травня дві смерті: на Тернопільщині від початку карантину померли 17 людей інфікованих COVID-19
Сьогодні у Тернопільській області ще двоє людей інфікованих COVID-19 – померли. Померлим було 89 і 62 роки. Це жителі села Ходаки Шумського району і Бариш Бучацького району, – повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Раніше на Тернопільщині померли 15 людей:
- 1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі.
29 квітня помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району.
- 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19 – жителька Почаєва.
- 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську.
- 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.
- 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.
- 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.
- 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.
- 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська
- 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва.
- 8 квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.
- 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;
- 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;
- 2 квітня 57-річна жителька Козівського району;
- 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.