14:25 | 7.05.2020
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7 травня дві смерті: на Тернопільщині від початку карантину померли 17 людей інфікованих COVID-19

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свічка,

Сьогодні у Тернопільській області ще двоє людей  інфікованих COVID-19 – померли. Померлим було 89 і 62 роки. Це жителі села Ходаки Шумського району і Бариш Бучацького району, – повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Раніше на Тернопільщині померли 15 людей:

  1.  1 травня помер 71-річний чоловік у Монастириському районі.

  2. 29 квітня  помер Фельдшер Швидкої допомоги з с. Устя Зелене Монастириського району.

  3. 29 квітня у тернопільській лікарні померла 60-річна жінка інфікована COVID-19  – жителька Почаєва.
  4. 27 квітня в Шумській лікарні помер 66-річний чоловік, мешканець Шумську. 
  5. 27-го квітня в Шумській лікарні помер 55-річний чоловік, мешканець с. Потуторів. Померлий був священником МП.
  6. 26-го квітня в Почаївській лікарні від коронавірусу померла 77-річна пацієнтка.
  7. 25-го квітня в Заліщицькій лікарні на Тернопільщині від коронавірусу померла 73-річна мешканка Чернівецької області.
  8. 24 квітня у Заліщиках померла 70-річна жінка.
  9. 19 квітня померли: 58-річний чоловік з Шумська
  10. 19 квітня померла 43-річна жінка з Почаєва.
  11. 8  квітня 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка Монастириського району.
  12. 8 квітня помер мешканець Заліщиків, 62-річний чоловік;
  13. 6 квітня помер 57-річний священник з міста Заліщики. У нього першого на Тернопільщині лабораторно підтвердили COVID-19;
  14. 2 квітня 57-річна жителька Козівського району;
  15. 25 березня помер – 68-річний житель Монастириського району.

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