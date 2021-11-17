У Зарваниці на території Марійського духовного центру відкрили пункт вакцинації

Тимчасовий пункт вакцинації відкрили у Зарваниці на території Марійського духовного центру.

Мобільна бригада на території духовного центру працює відповідно до графіку заходів, що там відбуваються.

” Ми сьогодні активно працюємо над тим, щоб залучити до вакцинальної кампанії лідерів думок із представників духовенства області. Священники УГКЦ нам у цьому допомагають і сприяють” – розповідає директор департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.