Учні з села на Тернопільщині їздять на навчання громадським транспортом за гроші батьків

Два з половиною місяці 16 учнів з села Підлісне їздять на навчання громадським транспортом за гроші батьків. Про це розповіла мати двох учнів Юлія Подюк.

За її словами, через те, що шкільний автобус не возить дітей до школи у Високому, яку обрали батьки, двічі писали звернення до Міністерства освіти:

“17:15, наші діти щойно приїхали зі школи. Вони як їздили, так і їздять рейсовим автобусом, через те, що нам так і не повернули шкільний. Ми зверталися в Адміністрацію президента, в Міністерство освіти офіційним запитом, щоби вони посприяли у розв’язанні питання”.

На прохання прокоментувати цю ситуацію, міністр освіти Сергій Шкарлет відповів так:

“Переадресуймо це питання керівнику громади. Тому що, по-перше, субвенцію держава виділила, і Міністерство освіти та науки на шкільний автобус. Він туди був виділений. Наскільки я розумію, за відсутності коштів, голова об’єднаної територіальної громади дещо змінив його використання. Батьки безпосередньо до Міністерства не зверталися, тому що це є компетенція керівника ОТГ. Але якщо зробите запит на Міністерство, ми ретельно перевіримо ці факти, відправимо туди державну службу якості освіти, яка чітко розбереться і ми дамо свої рекомендації”.

Нагадаємо, з вересня цього року із Підлісного до села Високе більше не ходить шкільний автобус. До цієї школи, що за 10 кілометрів від Підлісного, діти добираються самі. Як розповіла тоді заступниця начальника управління освіти Монастириської громади Леся Мохун, автобус, який виділили громаді, закріплений за Горожанською школою. Цей навчальний заклад ближче до Підлісного, тому автобус возить дітей тільки туди.

Суспільне