У жителя Борщівської громади поліцейські вилучили понад кілограм канабісу



За незаконне зберігання наркотичної речовини чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції №1 міста Борщева отримали оперативну інформацію про те, що житель одного з сіл місцевої громади за місцем проживання зберігає наркотичні речовини. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованого обшуку у фігуранта було вилучено більше кілограма речовини рослинного походження. Експертиза підтвердила, що це канабіс.

Фігуранту оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.