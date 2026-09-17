Горів понад 30 секунд і не згасав: на Тернопільщині вилучають небезпечний зарядний пристрій

На Тернопільщині заборонили продаж зарядного пристрою BOROFONE: експертиза виявила серйозні порушення

На Тернопільщині заборонили надання на ринку та зобов’язали вилучити з обігу мережевий зарядний пристрій торгової марки BOROFONE (арт. BA21A, QC 3.0, 18W).

Під час заходу державного ринкового нагляду фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області відібрали зарядний пристрій для проведення експертизи. Випробування проводили у лабораторії ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

За результатами досліджень встановили, що пристрій не відповідає вимогам ДСТУ EN 62368-1:2017.

Зокрема, експерти виявили порушення щодо конструкції друкованої плати, відстаней між первинним та вторинним електричними колами, електричної міцності ізоляції, вогнестійкості корпусу, а також вимог до ізоляційних матеріалів і компонентів.

Під час випробувань матеріал протипожежного кожуха горів понад 30 секунд і самостійно не згасав. Крім того, ізоляція між первинним та вторинним колами не витримала випробування електричною напругою 4000 В постійного струму.

За результатами оцінки ризику продукцію віднесли до такої, що може становити серйозний рівень загрози.

У зв’язку з цим суб’єкту господарювання видали рішення про заборону надання зарядних пристроїв на ринку та їх вилучення з обігу.

Держпродспоживслужба закликає споживачів уважно обирати електротовари та перевіряти, чи відповідають вони встановленим вимогам безпеки.