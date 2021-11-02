На Тернопільщині зникла 15-річна Олександра

Працівники відділення поліції №3 (м.Теребовля) розшукують неповнолітню Братусь Олександру, 13.04.2006 року народження, жительку с.Хмелівка, Микулинецької ОТГ. Дівчинка 31 жовтня близько 11 години вийшла з дому та досі не повернулася.

Прикмети розшукуваної: низького зросту, худорлявої статури, русе волосся середньої довжини, на підборідді має шрам.

Була одягнена в чорний светр, сині штани, фіолетові кросівки та синю куртку. Мобільного телефону при собі не мала.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування неповнолітньої, правоохоронці просять зателефонувати за номером у Теребовлі (03551) 2-12-45 або на лінію 102