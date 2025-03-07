Поліція розслідує справу тернополянина, який порушив заборону наближатися до дружини

Тернополянин систематично вчиняв домашнє насильство щодо дружини та ігнорував заборонні приписи. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного невиконання обмежувальних заходів.

До Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки: її чоловік знову влаштував конфлікт і погрожував фізичною розправою.

На місце події прибула мобільна група з протидії домашньому насильству. Поліцейські встановили, що чоловік регулярно застосовує до дружини як психологічне, так і фізичне насильство. Він неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності, а також отримував термінові заборонні приписи. Проте продовжував порушувати їх і кривдити жінку.

Останнім судовим рішенням йому заборонили перебувати у спільному житлі. Проте чоловік проігнорував цей припис, що стало підставою для відкриття кримінального провадження за ст. 390-1 ККУ (невиконання обмежувальних заходів або обмежувального припису).

Санкція статті передбачає пробаційний нагляд або обмеження волі терміном до двох років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення йому підозри.