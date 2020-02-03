Міський голова Чорткова став «Людиною року»

В неділю, 2 лютого, у залі редакції газети «Вільне життя» відбулась церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Людина року – 2019». Переможців обирали серед жителів Тернопільщини, діяльність яких спрямована на розвиток області.

Одним із призерів став міський голова Чорткова, учасник бойових дій, доброволець, (2014 року служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді: командир взводу, старший лейтенант. м. Дебальцеве Донецької області) – Володимир Шматько.

«Людина року» – щорічний конкурс, організаторами якого в 2001 році стали спортивно-митецький та духовний центр «Моя Україна» і редакція обласної газети «Вільне життя». Окрім Володимира Шматька, нагороди отримали:

– Михайло Джус – генеральний директор (головний лікар) Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської обласної ради;

– Василь Дяків – учитель Заліщицької державної гімназії, переможець всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2019»;

– Віталій Зварич – учасник АТО, «кіборг»;

– Володимир Коваль – член президії ради об’єднання сільськогосподарських підприємств;

– Іван Кушнір – поет-пісняр;

– Михайло Лазар – голова правління Тернопільської облспоживспілки;

– Зоряна Мурашка – редакторка «Домашньої газети»;

– Дмитро Підручний – заслужений майстер спорту України.