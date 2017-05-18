В с.Великі Гаї Тернопільського району зіткнулися два автомобілі

15 травня о 11:25 28-річний тернополянин, рухаючись автомобілем «RENAULT Laguna» по вул.Гайовій с.В.Гаї, в межах населеного пункту, здійснив зіткнення з автомобілем «ГАЗ 3110».

Внаслідок даної пригоди постраждав 59-річний водій автомобіля «ГАЗ 3110», який із діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку, забій тім’яної ділянки госпіталізований в реанімаційне відділення Тернопільської обласної лікарні.

Обидва автомобілі поміщені на спеціальний майданчик Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області. У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди з’ясує слідство.

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