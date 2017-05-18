18-річний тернополянин постраждав через власну безпечність

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 18-річний житель обласного центру і повідомив, що в приміщенні кінотеатру «Сінема сіті» у нього викрали сумку, в якій було тисячу гривень.

Правоохоронці з’ясували, потерпілий втратив речі через власну безпечність, адже залишив їх на дивані в залі очікування без нагляду.

Оперативними заходами поліцейські згодом встановили того, хто привласнив чуже мано. Це був 20-річний тернополянин. Хлопець раніше проблем із законом не мав, проте цього разу не встояв перед спокусою легкого збагачення. Зі слів підозрюваного, сумку він викинув, а гроші витратив на власні потреби.