На Тернопільщині чоловік знімав сусідку в душі на камеру, встановлену у вентиляційній шахті

Знімав сусідку в душі на камеру, встановлену у вентиляційній шахті: за збирання конфіденційної інформації судитимуть жителя Тернопільщини

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного з сіл Тернопільського району, обвинуваченого у незаконному збиранні та зберіганні конфіденційної інформації про особу (ч. 1 ст. 182 КК України).

За даними слідства, 57-річний чоловік «спостерігав» за 21-річною сусідкою в її душовій кімнаті. Для цього за допомогою міні Wi-Fi камери та модифікованого блоку живлення він створив механізм прихованого відеоспостереження, який потайки розмістив у вентиляційному каналі ванної кімнати односельчанки.

Жінка виявила приховану відеокамеру під час прибирання у ванній кімнаті та звернулася до правоохоронців. Під час обшуку у сусіда вилучили мобільний телефон, на якому виявили відеозаписи та інтимні фото потерпілої.

Розслідування здійснювали у Тернопільському РУ поліції ГУНП в області.

За інкримінованою статтею КК України чоловіку загрожує: штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; або виправні роботи на строк до 2 років; або пробаційний нагляд на строк до 3 років; або обмеження волі на той самий строк.