Як продовжити термін служби пральної машини

Пральна машина щодня бере на себе значне навантаження, тому з часом зношуються вузли, ущільнювачі та електроніка. Щоб пральні машини працювали стабільно, важливо правильно експлуатувати техніку та регулярно виконувати прості профілактичні дії. Догляд не потребує складних інструментів, але суттєво зменшує ризик поломок і дорогого ремонту.

Правильне завантаження та режими прання

Найчастіша причина передчасного зносу пральної машини – перевантаження барабана. Коли білизни забагато, двигун і підшипники працюють із підвищеним опором, а вібрації зростають. Важкі речі, як-от ковдри, краще прати окремо та стежити, щоб вони рівномірно розкладалися.

Важливу роль відіграє правильний режим. Занадто висока температура та інтенсивні програми без потреби пришвидшують зношування тканин і деталей машини. Для щоденного прання частіше підходять екорежими, а короткі цикли варто використовувати лише для слабкого забруднення.

Догляд за фільтрами та захист від накипу

Пил, нитки та дрібні предмети накопичуються у фільтрі зливу й можуть блокувати помпу. Періодичне очищення фільтра пральної машини знижує навантаження на систему відкачування та запобігає протіканням. Також перевіряйте шланги: тріщини або здуття – сигнал до заміни.

Жорстка вода сприяє утворенню накипу на ТЕНі, що збільшує витрати електроенергії й перегріває нагрівальний елемент. Використовуйте якісний пральний засіб і за потреби пом’якшувачі, а також профілактичні цикли очищення. Такий підхід дає змогу зберегти ефективність нагріву та стабільну роботу датчиків пральної машини.

Щоденні звички, що подовжують ресурс:

Системний догляд складається з простих дій, які легко зробити частиною рутини:

витирайте манжету люка – після прання прибирайте вологу та дрібний бруд, щоб уникнути цвілі й запаху;

провітрюйте барабан – залишайте дверцята та лоток для порошку прочиненими для висихання;

дозуйте засіб правильно – надлишок піни осідає в патрубках і погіршує злив;

перевіряйте кишені – монети й скріпки пошкоджують бак, помпу та барабан;

ставте машину рівно – відрегулюйте ніжки, щоб зменшити вібрації та шум.

Ці звички зменшують ризик засмічень, корозії та неприємних запахів. А ще вони допомагають підтримувати чистоту всередині та помітно продовжують ресурс ключових вузлів.

Коли потрібна профілактика та сервісний огляд

Навіть за акуратної експлуатації варто періодично проводити глибше очищення. Орієнтир – частота прання та жорсткість води: за активного використання профілактичний цикл очищення доречний раз на 1–2 місяці. Якщо з’явився запах, наліт у лотку або погіршився злив, дійте одразу, не відкладаючи.

Звертайте увагу на симптоми: сторонній шум, сильні вібрації, помилки на дисплеї, протікання, довгий набір води. У таких випадках краще запросити фахівця, щоб точно визначити причину та не довести до серйозної поломки.

Хочете підібрати надійну техніку та дізнатися більше про догляд і можливості моделей? Заходьте на сторінку www.bosch-home.com.ua/uk і переглядайте асортимент та поради.