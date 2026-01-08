Тернопіль під снігопадом: комунальні служби працюють цілодобово, міські дороги вимагають особливої уваги

У Тернополі впродовж декількох днів не припиняється снігопад, у зв’язку з чим усі комунальні служби та підрядні організації міста працюють у посиленому, фактично цілодобовому режимі. Про стан доріг і роботу комунальних служб під час негоди розповів начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський.

За його словами, ще до початку негоди в місті було запроваджено превентивні заходи, зокрема підвищено рівень готовності комунальних служб, підрядних організацій та ініційовано обмеження руху великогабаритного транзитного транспорту у взаємодії з патрульною поліцією. Такі рішення були необхідні, оскільки під час снігопаду та ожеледиці рух важкого і габаритного транспорту може ускладнюватися і створювати перешкоди для учасників дорожнього руху.

«Станом на тепер у місті задіяна вся техніка: 11 одиниць великої дорожньої техніки (КДМ) та 11 одиниць тротуарної техніки. До прибирання снігу також залучено техніку приватних підприємств. Зокрема, ПМП «Нортон» надало три одиниці техніки, які працюють у мікрорайоні «Новий Світ», а ФОП Мазур М. – грейдер для роботи на складних ділянках, зокрема в мікрорайонах Кутківці та Пронятин»,- зазначив Олег Соколовський.

Паралельно комунальні служби продовжують роботи з прибирання снігу з проїзної частини вулиць та тротуарів із формуванням снігових валів. Після припинення інтенсивних опадів розпочнеться вивезення снігових валів із найбільш навантажених ділянок міста.

Окрему увагу приділено прибиранню прибудинкових територій. Управителі багатоквартирних будинків та ОСББ залучають техніку, мешканці активно долучаються до очищення дворів. Працівники муніципальної інспекції здійснюють контроль за проведенням робіт із прибирання.

«За умови покращення погодних умов упродовж найближчих днів ситуацію з утриманням вулично-дорожньої мережі в Тернополі буде нормалізовано», – додав Олег Соколовський.

Нагадаємо, що попри складні погодні умови громадський транспорт у Тернополі працює у штатному режимі.

Окрім того, з метою контролю за дотриманням водіями правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів інспектори з паркування цими днями посилено перевіряють вулиці міста. Звертаємось до водіїв і пішоходів бути обережними, дотримуватися правил безпеки та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, спричинених складними погодними умовами.