Рятувальники Тернопільщини працюють у посиленому режимі

У зв’язку з погіршенням погодних умов підрозділи ДСНС України у Тернопільській області працюють у посиленому режимі. Рятувальники цілодобово здійснюють моніторинг та контроль ситуації на автошляхах регіону з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.

До чергування залучено сім мобільних груп.

Крім того, Головне управління ДСНС у Тернопільській області має у повній готовності 25 стаціонарних пунктів обігріву, розгорнутих на базі підпорядкованих підрозділів.

Також передбачено можливість оперативного розгортання:

4 мобільних пунктів обігріву на базі пневмокаркасних наметів;

4 мобільних пунктів обігріву на базі спеціалізованих автомобілів.

Особливу увагу рятувальники приділяють реагуванню на ускладнення, спричинені рухом великогабаритного транспорту, а також можливим переметам на дорогах.

За прогнозами синоптиків, до кінця доби очікується посилення вітру, що може призвести до погіршення дорожніх умов. У зв’язку з цим Служба порятунку закликає водіїв, за можливості, утриматися від поїздок, особливо в темний час доби, та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Ситуація на автошляхах області перебуває під постійним контролем.

Рятувальники готові оперативно реагувати та надавати допомогу у разі виникнення екстрених ситуацій.