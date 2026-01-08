Ворог забрав ще одне молоде життя, – загинув Андрій Слобода з Тернопільщини

У бою поблизу села Дмитрівка, що на Сумщині, 4 січня цього року загинув збаражанин Андрій Слобода, 1998 р.н.

С тарший солдат служив з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора, був водієм-механіком евакуаційного відділення ремонтної роти.

Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна, поділяємо з ними невимовний біль цієї непоправної втрати.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 9 січня, о 13 годині.

Після спільної молитви колона попрямує до оселі воїна, де відбудеться панахида, далі – до церкви.

Маршрут траурного кортежу :

с. Чернихівці – Сквер Героїв – вул. Заводська – церква святих верховних апостолів Петра і Павла, що у селищі цукрозаводу.