16:35 | 8.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Ворог забрав ще одне молоде життя, – загинув Андрій Слобода з Тернопільщини

Redaktor
 

Ворог забрав ще одне молоде життя, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

У бою поблизу села Дмитрівка, що на Сумщині, 4 січня цього року загинув збаражанин Андрій Слобода, 1998 р.н.
Старший солдат служив з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора, був водієм-механіком евакуаційного відділення ремонтної роти.
Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна, поділяємо з ними невимовний біль цієї непоправної втрати.
Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 9 січня, о 13 годині.
Після спільної молитви колона попрямує до оселі воїна, де відбудеться панахида, далі – до церкви.
Маршрут траурного кортежу :
с. Чернихівці – Сквер Героїв – вул. Заводська – церква святих верховних апостолів Петра і Павла, що у селищі цукрозаводу.

Чин похорону відбудеться наступного дня – у суботу, 10 січня, об 11 годині.

Просимо прийти і віддати належну шану мужньому Герою, який стійко обороняв Україну від нападника та віддав життя за кожного з нас.

