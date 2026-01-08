16:36 | 8.01.2026
Ускладнення руху на Тернопільщині: чи варто виїжджати через сильні снігопади?

На дорогах державного значення працює спеціальна техніка — КДМ, грейдери, трактори з відвалами, навантажувачі. Проїзд забезпечений. Триває очистка та обробка міжнародних і національних доріг відповідно до 1 і 2 рівня вимог, повідомляють у військовій адміністрації.

🧑‍🔧 Обмежень у русі наразі немає. У тісній взаємодії з поліцією та ДСНС здійснюється постійне відпрацювання маршрутів і оперативне реагування на ускладнення.
🚒 ДСНС працює у посиленому режимі: задіяно 5 мобільних груп, на автошляхи виїхав автомобіль-пункт обігріву, який одночасно використовується як тягач. Водночас залишається проблема з великогабаритними транспортними засобами, які можуть ускладнювати або блокувати рух.
⚠️ Проблемна ділянка зафіксована на автодорозі М-30 у районі села Кам’янки.
🛣️ Ситуація на дорогах місцевого значення складніша, але районні адміністрації прозвітували: у всіх районах вона залишається контрольованою та стабільною, роботи тривають.
🚔 За інформацією поліції, станом на 10:00 зафіксовано 5 ДТП, пов’язаних зі слизькістю дорожнього покриття. Також обговорили можливі обмеження руху великовантажного транспорту в межах міст.
⚡ Щодо електропостачання: відключень через погодні умови не зафіксовано, діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
💨 До кінця дня можливе посилення вітру, що може спричинити перемети на дорогах. Прохання до водіїв утриматись від поїздок, особливо в темний час доби.

 

