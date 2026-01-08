Ускладнення руху на Тернопільщині: чи варто виїжджати через сильні снігопади?

На дорогах державного значення працює спеціальна техніка — КДМ, грейдери, трактори з відвалами, навантажувачі. Проїзд забезпечений. Триває очистка та обробка міжнародних і національних доріг відповідно до 1 і 2 рівня вимог, повідомляють у військовій адміністрації.

Обмежень у русі наразі немає. У тісній взаємодії з поліцією та ДСНС здійснюється постійне відпрацювання маршрутів і оперативне реагування на ускладнення.

ДСНС працює у посиленому режимі: задіяно 5 мобільних груп, на автошляхи виїхав автомобіль-пункт обігріву, який одночасно використовується як тягач. Водночас залишається проблема з великогабаритними транспортними засобами, які можуть ускладнювати або блокувати рух.

Проблемна ділянка зафіксована на автодорозі М-30 у районі села Кам’янки.

Ситуація на дорогах місцевого значення складніша, але районні адміністрації прозвітували: у всіх районах вона залишається контрольованою та стабільною, роботи тривають.

За інформацією поліції, станом на 10:00 зафіксовано 5 ДТП, пов’язаних зі слизькістю дорожнього покриття. Також обговорили можливі обмеження руху великовантажного транспорту в межах міст.

Щодо електропостачання: відключень через погодні умови не зафіксовано, діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

До кінця дня можливе посилення вітру, що може спричинити перемети на дорогах. Прохання до водіїв утриматись від поїздок, особливо в темний час доби.