Маршруток у Тернополі не буде… Будуть тільки ті, що треба

З 1 лютого тернополяни можуть не побачити маршруток на вулицях міста. Приватні перевізники отримали офіційні листи про розірвання угод з Тернопільською міською радою. В управлінні транспорту проаналізували стан виконання договорів і з’ясували: перевізники не виконують своїх зобов’язань перед тернополянами. Зокрема, водії не дотримуються графіків роботи та завчасно з’їжджають із визначених маршрутів, перевозять надмірну кількість пасажирів, саботують систему електронної системи оплати за проїзд, видають фальсифіковані квитки.

Але є одне але. З 1 лютого будуть введені тимчасові маршрути.

– Ті з перевізників, які протягом цих десяти днів зможуть забезпечити виконання умов, які були передбачені конкурсними договорами, будуть допущені до перевезень, всі інші будуть займатися чимось іншим, – прокоментував ситуацію на брифінгу Сергій Надал.

З 23 січня у місті проводитимуть посилені рейди із перевірки перевізників. Далі слово за виконкомом, який прийме рішення про тимчасові маршрути. Про номери маршрутів, які працюватимуть з 1 лютого, повідомлять додатково.

Проблему планують вирішити, придбавши 40-50 одиниць транспорту у кредит. Таким чином у місті хочуть створити єдину муніципальну транспортну систему.

Адріана Білецька