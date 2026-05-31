Через аварію кілька будинків у Тернополі залишилися без води
У Тернополі через аварійно-ремонтні роботи тимчасово припинили водопостачання на кількох вулицях мікрорайону «Східний».
Як повідомили у водоканалі, до 16:00 без води залишатимуться мешканці:
- вул. Глиняної;
- проспекту Степана Бандери, 6–24 та 30;
- вул. Глибокої, 3–24.
Причиною відключення стало пошкодження на водопровідній мережі. Наразі працівники підприємства проводять ремонтні роботи та ліквідовують аварію.
Водопостачання обіцяють відновити після завершення необхідних робіт. Жителів просять завчасно подбати про запас води.