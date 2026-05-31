Через аварію кілька будинків у Тернополі залишилися без води

У Тернополі через аварійно-ремонтні роботи тимчасово припинили водопостачання на кількох вулицях мікрорайону «Східний».

Як повідомили у водоканалі, до 16:00 без води залишатимуться мешканці:

  • вул. Глиняної;
  • проспекту Степана Бандери, 6–24 та 30;
  • вул. Глибокої, 3–24.

Причиною відключення стало пошкодження на водопровідній мережі. Наразі працівники підприємства проводять ремонтні роботи та ліквідовують аварію.

Водопостачання обіцяють відновити після завершення необхідних робіт. Жителів просять завчасно подбати про запас води.

