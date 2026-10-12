Вночі на Тернопільщині сталась смертельна ДТП. Загинув 19 річний водій

Дорожньо-транспортна пригода сталась минулої ночі в с. Полупанівка Скалатської територіальної громади. Орієнтовно о 23.00 годин водій легкового автомобіля «ВАЗ-21099» не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу у кювет з подальшим його перекиданням.

Внаслідок аварії загинув 19-річний водій. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту витягли тіло хлопця з понівеченого автомобіля та передали медикам.

Буквально через чотири годин схожа аварія сталась в с. Яструбове Купчинецької територіальної громади, де водій «Chevrolet Niva» теж не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля в кювет. На щастя, 54-річний водій отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований.