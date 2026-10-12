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У небі з’явилася ще одна зірка: під час бойового завдання загинув захисник Василь Цімко з Тернопільщини

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У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю, наш земляк Цімко Василь Євгенович відійшов у вічність на 38-му році життя, під час виконання бойового завдання на курщині. Повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.

Василь вважався зниклим безвісти з 11 листопада 2024 року.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!

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