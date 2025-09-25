20:16 | 25.09.2025
Війна 

Данія закривала аеропорт через дрони

Данія закривала аеропорт через дрони в повітряному просторі.

Йдеться про аеропорт «Ольборг» на півночі Данії, який використовують для комерційних і військових рейсів. Згодом місцева поліція повідомила, що неідентифіковані дрони більше не в повітряному просторі аеропорту.

Головний інспектор поліції розповів, що їм не вдалося збити дрони. Поліція розслідує інцидент, але ще не затримала операторів безпілотників.

▪️Головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали 23 вересня через дрони. Тоді поліцейські теж не збили невідомі БпЛА.

