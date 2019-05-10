Виставка 3D-замків, скеледром, – 12 травня у місті Збараж стартує туристичний сезон

Під час відкриття цьогорічного літнього туристичного сезону вирішили зосередитися не на концертно-фестивальній програмі, а на туристичних атракціях. Стартує туристичний сезон у неділю, 12 травня, у місті Збараж. Локація – Збаразький замок та призамкова територія.

Про те, що передбачено програмою та за допомогою чого популяризуватимуть Тернопілля, розповів під час брифінгу для ЗМІ начальник управління туризму ТОДА Ростислав Яцків.

«Нова атракція – скеледром, де гості зможуть спробувати свої сили у підніманні вгору по імпровізованій скелі. Також буде повітреплавання. Хочемо провести й лотерею. Передбачили близько 40 призів, які будуть розігруватися. Окрім цього ми проведемо виставку 3D-замків. Наразі їх є десять, але ми очікуємо, що цей проект буде мати продовження», – повідомив Ростислав Яцків.

Всі розваги – безкоштовні. Організатори передбачили також окремий намет, де буде відбуватися демонстрація туристичних фільмів про Тернопілля. Свої відеоматеріали привезуть і райони. Райони також представлятимуть фестивальні заходи.