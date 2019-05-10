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Астрономічна родзинка Тернопільщини (відео)

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Лозівська обсерваторія – астрономічна родзинка Тернопільщини.
Тут розташований 375-міліметровий телескоп системи Ньютона з коректором поля на монтуванні “Білий лебідь” (WSF-240). Астрономічний купол також тернопільського виробництва.
Тепер в обсерваторії збираються на астропосиденьки та плідно співпрацюють учасники клубу любителів астрономії “ТерАстро” та члени Астрономічного товариства Тернопільського району “Небозвід”.
Проводяться практичні заняття з астрофото.
Невеличкий відеобекстейдж з двох останніх відвідин.

Детальніше про обсерваторію можна почитати тут: http://terastro.te.ua/mriia-shcho-sta…

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