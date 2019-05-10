Астрономічна родзинка Тернопільщини (відео)

Лозівська обсерваторія – астрономічна родзинка Тернопільщини.

Тут розташований 375-міліметровий телескоп системи Ньютона з коректором поля на монтуванні “Білий лебідь” (WSF-240). Астрономічний купол також тернопільського виробництва.

Тепер в обсерваторії збираються на астропосиденьки та плідно співпрацюють учасники клубу любителів астрономії “ТерАстро” та члени Астрономічного товариства Тернопільського району “Небозвід”.

Проводяться практичні заняття з астрофото.

Невеличкий відеобекстейдж з двох останніх відвідин.

Детальніше про обсерваторію можна почитати тут: http://terastro.te.ua/mriia-shcho-sta…

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