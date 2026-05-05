У Тернополі затримали рецидивіста, який обікрав пасажира автобуса

У Тернополі правоохоронці встановили чоловіка, причетного до крадіжки з рейсового автобуса. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили в поліції, до них звернувся житель Вінниці, який став жертвою злочину. Під час зупинки автобуса в Тернополі він вийшов із салону, залишивши на сидінні рюкзак. Повернувшись, чоловік виявив, що його речі зникли.

Оперативники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 52-річний житель обласного центру, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини.

У чоловіка вилучили викрадені речі.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.