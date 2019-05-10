Афіша Тернополя 

Тернополяни вийдуть на пікнік, щоб врятувати парк

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Тернополяни вийдуть на пікнік, щоб врятувати парк  Шевченка зокрема.  Нещодавно там зрубали дерева, згодом з’явилась інформація про ймовірне зведення там комерційної будівлі.
Тернополяни хочуть віддпочивати серед дерев, а не парканів та бетону.
Тому  11 травня о 16:00 тернополяни вийдуть на другий пікнік-протест. Він відбудеться на галявині між ФСТ “Динамо” та “Опіллям”.
Мешканці Тернополяни пропонують в парку Шевченка замість рекреаційно-відпочинкового комплексу облаштувати комфортний громадський простір “Трав’яний пляж”.
Нагадаємо, перший захід відбувся у понеділок, 29 квітня.

Пікнік аж у суботу, а допомогти парку можна уже сьогодні 🙂 – вислови свою думку в електронному  обговоренні щодо проекту ✍️(попередньо зареєструвавшись) – https://consult.e-dem.tools/consultations/87…

– візьми участь в електронному опитуванні 👎 – https://consult.e-dem.tools/polls/126…

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Uri Sobi.
Фото-звіт із попереднього пікніка: https://www.facebook.com/lesjamichurinka/posts/2335378553187077
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