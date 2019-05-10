Тернополяни вийдуть на пікнік, щоб врятувати парк
Тернополяни вийдуть на пікнік, щоб врятувати парк Шевченка зокрема. Нещодавно там зрубали дерева, згодом з’явилась інформація про ймовірне зведення там комерційної будівлі.
Тернополяни хочуть віддпочивати серед дерев, а не парканів та бетону.
Тому 11 травня о 16:00 тернополяни вийдуть на другий пікнік-протест. Він відбудеться на галявині між ФСТ “Динамо” та “Опіллям”.
Мешканці Тернополяни пропонують в парку Шевченка замість рекреаційно-відпочинкового комплексу облаштувати комфортний громадський простір “Трав’яний пляж”.
Нагадаємо, перший захід відбувся у понеділок, 29 квітня.
Пікнік аж у суботу, а допомогти парку можна уже сьогодні 🙂 – вислови свою думку в електронному обговоренні щодо проекту ✍️(попередньо зареєструвавшись) – https://consult.e-dem.tools/consultations/87…
– візьми участь в електронному опитуванні 👎 – https://consult.e-dem.tools/polls/126…
Фейсбук-івент: https://www.
facebook.com/events/ 387473768769834/
Фото-звіт із попереднього пікніка: https://www.facebook.com/
lesjamichurinka/posts/ 2335378553187077
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