Як на Тернопільщині дбають про майбутні діброви

Установку для термотерапії жолудя дуба звичайного закупили цьогоріч у державному підприємстві «Бережанське лісомисливське господарство», – повідомляє прес-служба Тернопільського ОУЛМГ.

Дане обладнання призначенодля термічної обробки насіння найціннішої лісової породи – дуба звичайного і забезпечує його стопроцентну схожість. А відтак підприємство забезпечить себе якісним садивним матеріалом.

«Таким чином підприємство передбачає майбутні ризики, страхуючи себе від того, що лісові культури дуба звичайного, здійснені посівом, потрібно буде доповнювати, – каже головний лісничий ДП «Бережанський лісгосп» Микола Ковальчук. – Адже пройдений термотерапією жолудь очищений від різного роду спорів хвороботворних грибів. У результаті отримуємо стовідсоткову схожість насіння і здорові сіянці, з яких в майбутньому виростуть здорові діброви.

До слова, останнє рясне плодоношення дуба звичайного була ще 2012 року, якщо врахувати, що дуб плодоносить раз у 6-8 років, то гарного врожаю доведеться очікувати або в наступному, або ж через два роки, тож кожна насінина в лісових господарствах краю на особливому рахунку.

В чому полягає суть даної обробки? Насіння жолудя дуба звичайного занурюють у термоустановку з водою, нагрітою до температури 40-45 градусів. Пропарюють жолуді три години, що дає стовідсоткову загибель всіх грибків і шкідників, які є в насінні. Результат – якісне і чисте насіння без хвороб і шкідників.

Бережанський лісгосп заготовив цьогоріч 6,5 тонн жолудя, більша половина з якого – 3,5 тонн уже пройшла термічну обробку. Дане насіння готове до посадки. Як зауважив Микола Ковальчук, його ще цього року буде закладено в лісові розсадники.

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