Унікальна хата на Тернопільщині (відео)

І от в таку погоду хочеться точно теплої оселі, де б можна було зігрітися від всіх цих буревіїв. Тернополянин Павло Банніков уже сьомий рік зробив такий теплий і енерго-ощад-ному будинок. Хата унікальна тим, що має оригінальну форму – у вигляді кулі. Таємниці незвичної енерго-ефективності дізнавались наші журналісти. Будинок Павла Баннікова зовні схожий на велетенську кулю. Спорудити таке помешкання чоловік вирішив коли купив старенький будинок поблизу Бережан. Головний аргумент на користь хати-кулі — дешевше будівництво.



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