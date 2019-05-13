Надмірно потіють ноги? Центр подології Stoppa допоможе вирішити проблему
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☝️Це може бути гіпергідроз – порушення потовиділення, при якому людина страждає від підвищеної пітливості.
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Сам гіпергідроз не небезпечний для життя, проте доставляє фізичні і психологічні незручності. Крім неприємного відчуття постійної вологи на стопах, появи грибка і моментального натирання мозолів, різкий запах від ступнів заважає людині комфортно перебувати в товаристві людей.
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👇Найчастіше підвищена пітливість ніг спровокована внутрішніми проблемами організму:
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✔️Збільшена кількість потових залоз на ногах
Розлади нервової, ендокринної систем.
✔️Інфекційні захворювання.
✔️Неправильне харчування і шкідливі звички.
✔️Генетичні особливості.
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❗️Хвороба небезпечна тим, що під’єднується грибкова і бактеріальна флора, яка провокує грибок стопи, нігтів, неприємний запах, наліт між пальцями. Основне завдання вберегти ніжки від інфекції і неприємного запаху, з цим гарно справляються спреї. Також рекомендуємо використовувати дезодоранти і тальки.
Загалом потрібен комплексний підхід до вирішення проблеми.
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Якщо на фоні гіпергідрозу у вас виникли мозолі та натоптиші, тоді чекаємо вас у 👣Stoppa, легко впораємось з цими проблемами. Проконсультуємо щодо гіпергідрозу та направимо на обстеження до спеціалістів.
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❤️Завжди раді бачити вас у 👣Stoppa, м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького 19/207 (навпроти залізничного вокзалу)
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