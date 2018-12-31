Як священика з Теребовлі Івана Сивака вітали із 40-літнім ювілеєм священичого служіння

Багатолітній парох церкви УГКЦ св. Миколая м. Теребовля, митрофорний протопресвітер Іван Сивак святкує цими днями 40-літній ювілей священичого служіння. 30 грудня за участю архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка), екзарха Луцького Йосафата (Говери) та єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівського Теодора (Мартинюка) відбулася Божественна Літургія, на якій отець-мітрат Іван дякував Богу за дар покликання до служіння у Христовому Винограднику.

Окрім церковних ієрархів, вітали ювіляра священики Теребовлянського деканату, друзі, родичі та велика кількість вірних. Митрополит Василій відзначив о. Івана архиєрейською грамотою, у якій дякував за жертовну працю на благо Церкви Христової.

Прес-служба архиєпархії